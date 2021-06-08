Киев, , 17:32 — REGNUM Предоставление Украине нового транша макрофинансовой помощи от ЕС будет зависеть от проведения Киевом ряда реформ, особенно в системе правосудия.

Об этом заявила 8 июня глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова в комментарии изданию «Европейская правда».

Матернова отметила, речь идёт о помощи в 600 млн евро, и власти Украины известны требования ЕС, если они рассчитывают получить данные средства.

«Главное из них — это реформирование высшей квалификационной комиссии судей и высшего совета правосудия», — подчеркнула она.

Представитель Еврокомиссии уточнила, что базовое требование ЕС для начала переговоров — сохранение сотрудничества с МВФ, заявив, что Брюссель не может «даже начать оценки прогресса, если нет сотрудничества с МВФ».

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий транш макрофинансовой помощи Еврокомиссия выплатила Украине в декабре 2020 года, также в размере 600 млн евро. Тогда в Брюсселе заявили, что ресурсы выделены «на смягчение серьезных негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса».