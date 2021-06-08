Амстердам, , 17:28 — REGNUM 19-летний центральный полузащитник амстердамского «Аякса» и национальной сборной Нидерландов Райан Гравенберх может продолжить карьеру в Испании. На футболиста претендует каталонская «Барселона». Главным инициатором трансфера Гравенберха является главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман. Об этом 8 июня сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи Гравенберх принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В составе национальной сборной полузащитник отметился одним голом в рамках товарищеской встречи с Грузией.

На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 33 миллиона евро. Контракт Гравенберха с «Аяксом» рассчитан до конца сезона 2022/23.