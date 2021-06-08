Красногорск, , 17:35 — REGNUM В Подмосковье может быть запущена централизованная программа по созданию площадок для выгула собак. Об этом 8 июня РИАМО сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, соответствующий вопрос прорабатывается региональными властями. На данный момент площадки для выгула собак создаются в рамках общего благоустройства территорий.

«Вопрос по поводу централизованной программы по поводу площадок для выгула собак принимается, мы его проработаем. Если найдет отклик, то, возможно, будем этим заниматься», — сказал Хайкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выделены дополнительные средства на приют для бездомных собак.

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