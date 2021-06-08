Волгоград, , 17:21 — REGNUM Продолжается проверка по факту причинения повреждений двум подросткам в Волжском Волгоградской области. Установлено, что школьники стреляли друг в друга дома, а не на улице, сообщили 8 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Несовершеннолетние признались, что в квартире играли с пневматическим оружием, стреляя друг в друга резиновыми шариками. Они показали следователям видеозапись в мобильном телефоне, на которой запечатлён момент выстрелов. После этого подростки вышли на улицу, обратились в школу и сообщили о «нападении» на них. Пояснить мотивы своего поведения они затруднились. Доследственная проверка продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 июня двое подростков заявили, что подверглись на улице обстрелу со стороны неизвестного мужчины. «Спасаясь» от него, они забежали в школу.

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