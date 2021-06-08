Чебоксары, 8 июня, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Жара в Чувашию вернулась, но при этом дождей не было почти две недели. Засушливый период может прерваться с приходом черноморского циклона, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM После дождя в Чебоксарах

По его прогнозам, в ближайшие дни могут начаться дожди. Больше всего осадков ожидается в западных районах Чувашии, где за неделю может выпасть до 20 литров воды на один квадратный метр земли.

Синоптик-любитель отмечает, что резкого похолодания с приходом дождей не прогнозируется: средняя температура составил +20…+25 градусов, опускаясь по ночам до +10 градусов. При этом не исключается град, но он будет носить локальный характер.

По предварительным прогнозам, потенциальная грозовая обстановка сохранится до середины месяца. С 17 июня блокирующий антициклон может стать виновником установления 30-градусной жары.