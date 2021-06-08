Воронеж, , 17:17 — REGNUM К рассмотрению уголовного дела об убийстве профессора химического факультета Воронежского госуниверситета приступил Воронежский облсуд 8 июня.

Обвиняемым по делу, аспиранту Дмитрию Б. и его знакомому Александру Х., сегодня продлили срок ареста до 28 ноября, сообщили «Вести Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, профессор госуниверситета Вячеслав Кузнецов пропал в марте 2020 года — он не пришел на работу, перестал отвечать на звонки сестры. Его объявили в розыск, судьба его стала известна в июле — мужчину убили в его квартире, а тело попытались растворить в кислоте. По подозрению в совершении преступления задержали аспиранта убитого профессора и его приятеля.