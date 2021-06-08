Улан-Батор, , 17:17 — REGNUM Посол России в Монголии Искандер Азизов 8 июня, указом президента Халтмаагийна Баттулгинагражден высшей государственной наградой — орденом «Полярной звезды».

«За большой вклад в развитие и расширение дружественных отношений и сотрудничеств двух стран, по случаю 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Монголией наградить чрезвычайного и уполномоченного посла РФ в Монголии Искандера Кубаровича Азизова высшим государственным орденом «Полярной звезды», — написано в тексте указа.

Отметим, что в последние дни в Монголии по указу президента награждаются не только монголы, но и граждане иностранных стран.

К примеру, по случаю международного дня защиты детей президент Монголии наградил матерей орденом «Материнской славы». Среди тех, кто родил и воспитывает более четверых детей, оказалась гражданка Монголии русская по национальности Ганболд Ольга Сергеевна. Это был первым случаем в истории Монголии, когда глава страны вручал почетный орден иностранке, принявшей монгольское гражданство.