Москва, , 17:16 — REGNUM Низинные места Москвы и остановки общественного транспорта держат на контроле специалисты ГУП «Мосводосток», сообщили 8 июня в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

В пресс-службе рассказали, что на улицах города из-за непогоды несут дежурство 300 брига и 290 единиц техники ГУПа. Специалисты прочищают водоприёмные решётки и водосточные колодцы для недопущения временного скопления воды.

«Под особым контролем — остановки общественного транспорта, низинные места», — отметили в комплексе.

Жителей Москвы, обнаруживших на улицах скопление воды, просят сообщить об этом в городские службы.