Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM 26-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» и национальной сборной Ирана по футболу Сердар Азмун продолжит карьеру в римской «Роме», если «волкам» не удастся подписать лидера «Торино» Андреа Белотти. Об этом 8 июня сообщило итальянское издание Corriere dello Sport.

Инициатором трансфера Андреа Белотти из «Торино» в «Рому» стал новый главный тренер «волков» Жозе Моуриньо.

В прошедшем сезоне Сердар Азмун принял участие в 24-х матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился девятнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе сборной Ирана на счету футболиста шесть голов в шести играх квалификаций к Чемпионату Мира 2022.

Сердар Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» 1 февраля 2019 года. «Сине-бело-голубые» заплатили за футболиста 12 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает иранского игрока в 25 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Зенитом» рассчитано до конца следующего сезона.