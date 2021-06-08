Красногорск, , 17:19 — REGNUM По состоянию на 8 июня 65 лицензированных перевозчиков строительных отходов включены в официальный реестр Подмосковья. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

С каждым транспортировщиком из реестра, размещенного на сайте ведомства, заключено официальное соглашение.

«С начала месяца в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Подмосковья вступили в силу меры административного воздействия к перевозчикам, работающим без разрешительной документации на транспортировку строительных отходов. Также с 1 сентября будет предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством Московской области», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства области Антон Велиховский.

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