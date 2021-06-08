Село Барятино, Калужская область, 8 июня, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Парк усадьбы Гончаровых в селе Сильковичи Барятинского района признан особо охраняемой природной территорией регионального значения, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области В парке усадьбы Гончаровых

Данный парк усадьбы, основанной известным отечественным промышленником Афанасием Гончаровым в конце XVIII века. Площадь парка составляет более 7 га. Парк расположен на берегу реки Ужать. Его образуют липовые аллеи восьмиметровой ширины. На сегодняшний день в парке сохранилось более 170 лип, возраст которых превышает 200 лет.

Работа по увеличению площадей особо охраняемой природных территорий проводится калужским министерством в рамках проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».