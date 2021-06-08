Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Рост на 3,2% в этом и следующем годах прогнозирует для российской экономики Всемирный банк, говорится в прогнозе организации, опубликованном 8 июня.

Отмечается, что рост будет происходить за счёт «укрепления внутреннего спроса и роста цен на энергоносители». Положительный эффект также будет наблюдаться от преодоления последствий связанного с COVID-19 спада и от «стабилизации цен на сырьевые товары».

Отрицательное влияние отмечается от американских санкций. Также на прогноз влияет, как отмечает Всемирный банк, «повышение ставки ЦБ РФ с исторически низких значений».

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