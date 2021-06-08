Манчестер, Великобритания, , 17:07 — REGNUM 8 июня издание CIES опубликовало обновленный топ-10 самых дорогих футболистов европейских лиг. По мнению издания, самым дорогим является 21-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден (190,2 миллиона евро).

На втором и третьем местах рейтинга соответственно расположились игроки «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд (178 миллионов евро) и Маркус Рашфорд (159,1 миллиона евро). На четвертой строчке рейтинга таранный форвард дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд (155,5 миллиона евро).

При этом лидер французского «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе выпал за пределы первой десятки.

По итогам прошедшего сезона Фил Фоден был признан лучшим молодым игроком Английской Премьер-лиги. В 28-ми матчах регулярного чемпионата Фоден отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов футболист набрал 3+3 очка по системе гол+пас в тринадцати играх.