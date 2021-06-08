Чебоксары, , 17:06 — REGNUM В Чувашии часть средств резервного фонда республики направят на строительство временного приюта для животных. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Из резервных бюджетных средств выделяется 7434 тыс. рублей, которые получит бюджетное учреждение «Чебоксарская районная станция по борьбе с болезнями животных» (подведомственное госветслужбы). Деньги предусмотрены «на обустройство временного приюта для животных».

Напомним, в Чувашии предлагают построить четыре межтерриториальных приюта для бездомных животных на 760 мест: в Новочебоксарске, Канашском, Шумерлинском и Алатырском районах. Действующий в Чебоксарах пункт передержки будет расширен.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии было отловлено 570 бродячих животных, в то время как ранее ежегодно отлавливалось до 3,5 тыс. голов.

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