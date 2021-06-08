Тюмень, 8 июня 2021, 17:05 — REGNUM В Тюменской области с 9 июня перестает действовать режим ЧС в лесах регионального значения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Режим повышенной готовности вводится на территориях Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского, Ярковского, Тобольского и Уватского муниципальных районов. На данных территориях запрещено посещать леса. Режим ЧС в муниципальных лесах сохраняется на территории Вагайского района.
«Ситуация с пожарами в регионе стабилизировалась. Благодаря принятым мерам нам в целом удалось пройти этот период», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.