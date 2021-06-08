Приозерск, Ленинградская область, 8 июня, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в летнем оздоровительном лагере «Мечта». Родители не могли связаться со своими детьми и заявили, что в учреждении нет вожатых. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 8 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области В Ленобласти возбудили дело после жалоб родителей на детский лагерь

По данным следствия, сотрудниками детского оздоровительного лагеря «Мечта», расположенного в Приозерском районе Ленинградской области, ненадлежаще организованы услуги по детскому оздоровительному отдыху. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«Следователи произвели осмотр места происшествия. Проводятся обыски в коммерческих и государственных организациях, где изымается документация, представляющая интерес для следствия, — рассказали в ведомстве. — В рамках предварительного следствия будет дана оценка деятельности должностных лиц контролирующих органов, допустивших функционирование детского оздоровительного лагеря, где ненадлежащим образом оказываются услуги несовершеннолетним».

Как рассказала в соцсетях мать одного из детей, отдыхавших в лагере с 30 мая, в течение недели там не было вожатых, не был организован досуг.