Улан-Батор, , 17:02 — REGNUM Гражданский суд первой инстанции района Сухбаатар, города Улан-Батор рассмотрел дело о признании репрессированной и реабилитации жены четвертого председателя президиума Великого народного хурала Монголии.

По данным пресс-службы гражданского суда, суд аннулировал постановление Президиума Великого народного хурала МНР от 18 апреля 1990 года о лишении званий и орденов, и реабилитировал Анастасию Ивановну Цэдэнбал-Филатову.

Отметим, иск о признании Филатову репрессированной и реабилитации её был подан в суд Государственной комиссией по реабилитации в 2020 году.

«Когда Цэдэнбал-Филатова как только вернулась в дом после похороны своего мужа её насильно допросили, лишили всех наград и званий, конфисковали все имущество, что нарушает статьи Всеобщей декларации прав человека и действовавшие тогда в Монголии законы. Она была награждена орденами за то, что внесла огромный вклад в развитие страны и здравоохранение. По приказу президиума Великого народного хурала она был лишена всех званий и орденов, это решение до сих пор не было аннулировано. Мы хотим после долгих лет установить справедливость и реабилитировать Цэдэнбал-Филатовой», — заявила в 2020 году вице-спикер парламента и председатель Государственной комиссии по реабилитации Салдангийн Одонтуяа.

Супруга лидера Монголии Юмжаагийна Цэдэнбала Анастасия Иванова Филатова играла значительную роль в политике Монголии, особенно в социальных и образовательных программах.

Анастасия Филатова построила первый в Азии детский центр и основала детский фонд, она открывала кружки, детские сады и пионерские лагеря. По некоторым данным, при Филатовой детская и материнская смертность снизилась в четыре раза.

После отставки мужа она жила вместе с семьёй в Москве, где умерла в 2001 году. В 2006 году памятникЦэдэнбал-Филатовой установили перед главным корпусом международного детского комплекса «Найрамдал», который она когда-то основала.