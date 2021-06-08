Симферополь, , 17:01 — REGNUM На территории Крыма российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» прошли «морскую» проверку, отразив массированный воздушный удар, нанесённый с моря, сообщает 8 июня газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Российские военные отмечают, что в ходе учений маневренные группы ЗРК быстро сформировали рубеж ПВО на новом направлении. При этом подчеркивается, что массированный ракетный авиаудар регулярно отрабатывают самолеты ВВС США появляющиеся над Черным морем.

Особый интерес представляет то обстоятельство, что это были экспериментальные учения, в ходе которых зенитные комплексы «Бук-М3» уничтожали цели, имитирующие летящие над поверхностью моря крылатые ракеты и беспилотники.

Специалисты ПВО отмечают, что перехват крылатых ракет, идущих над морем — это задача предельно сложная для технических возможностей ЗРК «Бук-М3». Кроме того, что цели идут на предельно малых высотах и высоких скоростях, а крылатые ракеты из-за низкой отражающей поверхности плохо видны на экранах радаров и обнаруживаются уже на близкой дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе-сентябре 2020 года стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H неоднократно пытались выходить на рубежи пусков крылатых ракет на Балтике, в Черном море, а также в Арктике.

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