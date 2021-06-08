8 июня 2021 | Время чтения 7 мин

В поиске лекарств и вакцины от ковида стало очевидно, что если весь мир бросает огромные ресурсы на достижение одной цели, тогда случаются чудеса. Это важный урок пандемии, и его необходимо использовать в онкологии, пишет в газете To Vima вице-президент Греческого общества онкологов Зения Саридаки.

Климент Александров, , 20:59 — REGNUM Пандемия COVID-19 стоила жизней бесчисленному количеству наших собратьев по всему миру. Но хронические проблемы, которые у некоторых пациентов останутся еще на долгое время, продолжат преследовать человечество и в послековидный период. Стоит отметить, что на настоящий момент в мире зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев смерти от ковида и потеряно около 20,5 миллионов лет жизни — гораздо больше, чем из-за сердечно-сосудистых заболеваний или гриппа. Однако рак и COVID-19 — это совсем другая история, такая пара представляет собой поистине токсичное сочетание. COVID-19 подорвал даже самые организованные системы здравоохранения в мире.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Теперь известно, что у онкологических больных с большей вероятностью развиваются серьезные осложнения COVID-19 и у них выше вероятность умереть, заболев ковидом. Но пандемия ухудшает их положение не только из-за повышенного риска смертности, она увеличивает и без того непосильную психологическую нагрузку. Она давит на онкобольных через задержки в лечении, задержки с новыми онкологическими инновациями (диагностическими и терапевтическими), задержки в ранней диагностике, сопровождаемые несвоевременным проведением скрининга, через приостановки или отсрочки начала и продолжения клинических испытаний.

Так, в США частота проведения скрининга на рак груди снизилась на 89,2%, а на рак толстой кишки — на 84,5%, и это всего за пять месяцев 2020 года, что в первой половине того же года привело к сокращению числа новых диагнозов рака на 65,2%. В течение следующих десяти лет будет зарегистрировано еще 10 000 смертей от рака, и причиной тому станут задержки с ранней диагностикой. В Греции ситуация иная: количество онкологических процедур, отмененных или отложенных, оказалось небольшим благодаря сверхчеловеческим усилиям онкологов и всего персонала, который их поддерживает в государственных и частных онкологических центрах страны — эти люди ежедневно проявляли высочайший профессионализм, гибкость, воображение, сострадание, отвагу и смелость. То же самое произошло с лучевой терапией и онкологическими операциями, которых не касались карантинные ограничения. При этом мы никогда не узнаем точно, насколько повредила пандемия скринингу, потому что в Греции нет организованной программы скрининга, но несомненно, что и у нас вскроются задержки с постановкой диагнозов и обнаружатся рецидивы.

Палата реанимации для больных COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Греческое общество онкологов (EOPE) с самого начала поддерживало онкологов и онкологических больных. Работая в тесном и почти ежедневном сотрудничестве с Национальной организацией общественного здравоохранения (EODY) и Гематологическим обществом, EOPE уже в середине марта 2020 года выпустило срочные обновления и инструкции для ковид-пациентов с онкологическими заболеваниями в анамнезе, а также инструкции по лечению ковид-пациентов со злокачественными новообразованиями внутренних органов и крови. В условиях, которые постоянно менялись в течение нескольких месяцев, EOPE разработала руководящие принципы для проведения диагностического тестирования в учреждениях дневного ухода, для приема в онкологические отделения и для их работников. С началом вакцинации от коронавруса были выпущены особые указания для ведения вакцинации онкопациентов, врачи боролись за то, чтобы эти больные были вакцинированы в приоритетном порядке, и в м марте 2021 года им удалось этого добиться.

Во время пикового года пандемии, в стремлении сохранить нормальное состояние помощи онкологическим больным, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) одобрило 30 новых фармакологических препаратов, значительное число из которых относится к направленной терапии, одобренной с сопутствующими диагностическими молекулярными тестами, а также 45 модифицирующих назначений для оптимизации терапевтического подхода к онкологическим пациентам и снижения воздействия на них вируса SARS-CoV-2.

В то же время через проект Orbis Онкологического центра передового опыта (OCE) было налажено международное сотрудничество организаций по различным онкологическим вопросам, таким как более быстрое одобрение лекарств, обновление критериев приема и тематики клинических исследований, расширение участия пациентов в различных процессах принятия решений. Нельзя не признать, что пандемия COVID-19 послужила катализатором для этих событий. Кроме того, она наглядно показала, что наиболее важные вопросы представляют глобальный интерес, и онкологическая помощь в будущем должна избавиться от былого неравенства, определить в качестве своей главной и фундаментальной цели равенство в доступе для всех, независимо от национальности, социального или экономического статуса, цвета кожи, религии или культуры.

Вакцинация от COVID-19 в Италии Salute.gov.it

Ученые всего мира продемонстрировали беспрецедентное усердие и эффективность в изучении COVID-19 и в открытии вакцин. Всем стало ясно, что когда правительства и фармацевтические компании вкладывают в некие проекты огромные суммы денег, происходят чудеса. Однако, несмотря на быстрое использование вакцин в различных странах мира, кризис отнюдь не закончился. Пандемия медленно входит в свою новую фазу, и то, как быстро мы выйдем из нее, зависит от всех нас — правительств, обществ и граждан этого мира. Но главным образом это зависит от того, насколько глобальным будет использование вакцины.

И всё же в новую фазу пандемии люди вступают с меньшим количеством ресурсов для исследований рака именно потому, что за короткое время огромные суммы были потрачены на достижение единственной цели: найти лекарство от COVID-19, и это то, чего мы не должны допустить. Потому что только исследования принесут результаты, которые все мы, врачи, онкологи, пациенты и лица, ухаживающие за больными, хотим победить эту болезнь, и перенапряжение, которое человечество сделало во время пандемии, показывает нам путь. Теперь, видя свет в конце этого туннеля и приближаясь к концу этой пандемии, мы все должны взять на себя обязательство сделать все, что в человеческих силах, чтобы позволить нашим онкологическим пациентам участвовать без отвлекающих факторов и преследований, без препятствий и других обременений в их войне против их болезни, и заверить их, что мы будем поддерживать их лучше и сильнее, чем раньше.

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Однако следующий день пандемии наступает с меньшими ресурсами для исследований рака именно потому, что огромные суммы были потрачены или инвестированы за короткое время для единственной цели: найти лекарство от COVID-19. А мы не должны допустить таких издержек. Потому что только исследования принесут результаты, которых хотим достичь все мы — онкологи, пациенты и лица, осуществляющие уход, — мы все хотим победить онкологические заболевания, и беспрецедентные усилия, приложенные человечеством во время пандемии, указывают нам путь. Увидев лучик света в этой тьме и приближаясь к концу пандемии, мы все должны взять на себя обязательство делать всё возможное, чтобы дать онкологическим пациентам лечиться без отвлекающих факторов, притеснений, препятствий и других проблем, с которыми они сталкиваются в борьбе со своей болезнью. И должны заверить их, что будем стоять в этой борьбе рядом с ними, став лучше и сильнее, чем раньше.