Чебоксары, , 16:54 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшему начальнику отделения ГИБДД, которому инкриминировали ряд преступлений коррупционной направленности. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Перед судом предстал экс-руководитель отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Вурнарский». По данным правоохранителей, в январе 2019 года фигурант уголовного дела помог знакомому избежать административной ответственности из-за нахождения за рулём его 11-летнего сына.

Следствием также установлено, что с февраля по май 2019 года при выявлении фактов нарушения правил дорожного движения, в том числе за вождение с признаками алкогольного опьянения, он незаконно освобождал водителей от ответственности.

Кроме того, по данным правоохранителей, в марте 2019 года злоумышленник составил подложное постановление об административном правонарушении, якобы совершенным его знакомым, после чего последний незаконно получил страховую выплату.

Данные факты выявлены во взаимодействии с подразделением собственной безопасности МВД по Чувашии и прокуратурой Вурнарского района. По результатам служебной проверки полицейского уволили.

Суд признал экс-сотрудника ГИБДД виновным в четырёх эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст.292 УК РФ). Решением суда он на три года лишён права занимать определённые должности в правоохранительных органах. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи. Его обвинили в превышении полномочий при закупке реагентов.

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