Калуга, , 17:20 — REGNUM В Калужской области с 31 мая по 6 июня за медицинской помощью обратилось 189 человек, укушенных клещами. 49 из них дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Клещ 40.rospotrebnadzor.ru

В лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» было исследовано 170 клещей, снятых с людей. 12 из них оказались носителями клещевого иксодового боррелиоза.

Ситуация остается на контроле областного управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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