Калуга, 8 июня, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Калужской области с 31 мая по 6 июня за медицинской помощью обратилось 189 человек, укушенных клещами. 49 из них дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

40.rospotrebnadzor.ru Клещ

В лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» было исследовано 170 клещей, снятых с людей. 12 из них оказались носителями клещевого иксодового боррелиоза.

Ситуация остается на контроле областного управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.