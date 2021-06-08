Липецк, 8 июня 2021, 16:51 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов на брифинге 8 июня подвёл итоги своей работы на ПМЭФ-2021. По его словам, Петербургский международный экономический форум стал достаточно успешным для Липецкой области.
НА ПМЭФ-2021 Липецкая область заключила соглашения как с уже работающими в регионе инвесторами, так и с новыми компаниями, использующими принципы «зелёной экономики». «Новотранс» инвестирует более 30 млрд рублей в создание машиностроительного комплекса в ОЭЗ «Липецк». Это будет безотходное производство цельнокатаных железнодорожных колёс. «ИстАгро Дон» построит вторую очередь завода по переработке топинамбура.
Подписаны соглашения с «ЛВМ РУС» и компанией «Бекарт» о расширении производства. Более 22 млрд рублей в развитие АПК Липецкой области инвестирует Группа «Черкизово».
Реализация данных соглашений принесёт Липецкой области более 70 млрд рублей инвестиций и 1770 новых рабочих мест. Кроме того, на ПМЭФ-2021 было заключено соглашение с ВЭБ. РФ и Росводоканалом, которое поможет решить проблему водоснабжения и водоотведения в Липецке и Ельце. Особое внимание было уделено проектам цифровых технологий, соглашение о развитии цифровой медицины подписано со Сбербанком.
Как сообщил Игорь Артамонов, на форуме был презентован рейтинг инвестиционного климата субъектов РФ, в котором Липецкая область заняла 11-е место. Годом ранее регион находился на 24-й строчке. Глава региона рассказал журналистам о своём участии в пленарных сессиях форума и проведённых переговорах. В частности, Игорь Артамонов встретился с министром спорта России Олегом Матыциным. Обсуждалось развитие спортивной инфраструктуры в Липецкой области. С использованием механизмов государственно-частного партнёрства прорабатывается строительство крытого футбольного манежа, теннисной академии, 50-метрового бассейна, дворца боевых искусств в Липецке и физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце.