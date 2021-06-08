Минск, , 16:51 — REGNUM Гомельское облуправлени ГУБОПиК провело спецоперацию по пресечению экстремистской деятельности. Её итогом стало задержание местного 22-летнего гражданина. По версии белорусских «правоохранителей», он сочинил и исполнил песню, которая якобы оскорбила Александра Лукашенко.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова так изложила правовые основания очередного акта политических репрессий: «Летом 2020 года молодой человек написал и исполнил песню, текст которой содержит оскорбления в адрес главы государства. Трек был распространен в соцсетях и на музыкальных интернет-платформах и получил широкую огласку».

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«Со слов автора, композиция создана под воздействием информации протестного толка из деструктивных телеграм-каналов. В последующем парень удалил запись из своих интернет-ресурсов», — проинформировала пресс-служба МВД Белоруссии.

Отметим, Александр Лукашенко нигде и никогда не заявлял, что песня гомельчанина его оскорбила.