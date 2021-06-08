Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM В июле 2022 года Санкт-Петербург приступит к переходу к новой модели транспортного обслуживания города. 8 июня 2021 года ГКУ «Организатор перевозок» объявил конкурсные процедуры на её обслуживание. 347 маршрутов разделены на 20 закупок, которые были сформированы по территориальному признаку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Смольного.

Как сообщает организатор перевозок, при формировании закупок учитывались и другие факторы, например, размеры частных транспортных компаний. Поэтому были сформированы десять крупных закупок и столько же маленьких.

«Для обеспечения работы в рамках самой крупной закупки от перевозчика потребуется сразу 358 автобусов. А самая маленькая состоит из одного маршрута и потребует семь автобусов, — уточнили в пресс-службе. — Таким образом, в аукционах на право обслуживания нашей маршрутной сети смогут принять участие как крупные компании-перевозчики, так и предприятия малого бизнеса».

Первыми будут разыграны десять крупных закупок — по пять закупок с интервалом один-два дня. Позже — через 7−10 дней в Единой информационной системе планируется разместить оставшиеся 10 лотов. Отметим, что при формировании закупок учитывался опыт других регионов, где уже проводили такие торги и перевели работу транспорта на «новые рельсы».

«Модель, разработанная в Петербурге, достаточно гибкая. Если в каких-то локациях поменяется транспортное поведение пассажиров (например, изменятся точки притяжения граждан), то будет возможным оперативная корректировка объемов транспортной работы на таких направлениях. Законодательство позволяет это делать в пределах 10% от общего объема транспортной работы в закупке», — подчеркнули в пресс-службе Смольного.

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