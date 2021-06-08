Москва, , 16:48 — REGNUM Исполнительный директор Роскосмоса по капстроительству и техническому перевооружению Татьяна Андреева-Янская будет назначена новым заместителем гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина, передаёт 8 июня РБК.

По данным источников, её кандидатура будет рассмотрена 9 июня на наблюдательном совете Роскосмоса. Она сменит на посту Юрия Росляка, курировавшего строительство космодрома «Восточный».

В справке отмечается, что Андреевой-Янской 34 года и что в 2019 году она окончила Военную академию Генштаба о программе «Военное планирование» и получила медаль Минобороны «Генерал армии Комаровский».Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня стало известно, что Росляк был уволен.

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