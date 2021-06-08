Москва, , 17:02 — REGNUM Германия не заинтересована в больших объемах поставок российского газа через территорию Украины. Об этом 8 июня при помощи телемоста заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Немцы отказываются от какого-то грандиозного газового контракта через Украину. Они в России будут покупать газ», — сказал эксперт.

Политолог также напомнил, что в ближайшие годы Германия планирует перейти на зеленую энергетику. Поэтому от Украины будут требовать не прокачки российского газ через её территорию, а перехода на экологически чистые виды топлива.

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