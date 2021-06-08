Киев, , 16:52 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 8 июня, обсуждают информацию о том, что «слив» т.н. «плёнок Бигуса», которые в настоящий момент звучат во всех украинских СМИ, организовал по команде главы офиса президента Украины Андрея Ермака и его соратников глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

Так, политолог Владимир Шамин отмечает, что согласно данным источников, Кондратюк работал в администрации Порошенко и вел записи «на всякий случай», разумеется, без какого-либо законного основания.

«По факту Кондратюк и должность свою, на минуточку, главы Службы внешней разведки, получил как раз благодаря этим пленкам, как, впрочем, и место в СНБО. Просто Зеленскому очень сильно хотелось хоть как-то отомстить Порошенко за то, что тот проехался по нему критикой во время избирательной гонки, тонкая душевная организация нашего президента не выдерживала», — отмечает эксперт.

Шамин констатирует, что в офисе президента Зеленского очень старались выбрать удачный момент для «сокрушительного удара» по оппоненту, и, как им кажется, дождались.

«Только вот проблема в том, что пленки эти — выеденного яйца не стоят. Не говоря уже о том, что в суде незаконные записи никакой юридической силы не имеют, есть ещё одно большое «но». Такие «пленки» может сделать любой пятиклассник, потратив на это немного времени в простой программе, доступной в интернете всем и каждому. К слову, очень забавно это продемонстрировал депутат Кузьмин, показавший общественности видео, где Путин якобы награждает Зеленского орденом за заслуги перед Россией, а Лукашенко предложил секретарю Совнацбеза Данилову возглавить белорусский колхоз», — саркастически подчеркивает эксперт.

В завершение он подчеркивает, что эта история лишний раз показывает тот факт, как на Украине раздаются должности.

«Только представьте — глава Службы внешней разведки, важнейшего и серьезнейшего органа, получает должность за такие вот «пленки». Это что, министр аграрной политики для получения должности принес мешок картошки президенту, а министр здравоохранения — обработал царапину? Большего Зеленскому и не нужно, чтобы раздавать кресла? Жутко», — резюмировал Шамин.

ИА REGNUM напоминает, что «пленки Бигуса» — это расследования украинского журналиста Дениса Бигуса, лидера проекта Bihus.Info, касающиеся событий на Украине в 2014—2016 гг., и основанные на записях переговоров ряда топ-политиков того периода. За последний месяц было обнародовано сразу несколько таких «плёнок», проливающих свет на деятельность на тот момент президента Порошенко и премьера Яценюка, которые являются предметов расследования правоохранительных органов.