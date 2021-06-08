Калуга, , 16:46 — REGNUM Сегодня, 8 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в ХII региональной конференции Ассоциации контрольно-счётных органов, посвященной укреплению взаимодействия муниципальных контрольно-счётных органов и повышению эффективности внешнего муниципального финансового контроля в регионе. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в мероприятии также участвовали председатель регионального Законодательного собрания Геннадий Новосельцев, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, руководитель УФАС России по Калужской области Дмитрий Каретин, начальник управления Федерального казначейства Николай Хвостенко, главы муниципальных образований области.

ХII региональная конференция Ассоциации контрольно-счётных органов Калужской области 8 июня 2021 г. Пресс-служба правительства Калужской области

Приветствуя участников конференции, Владислав Шапша отметил большой вклад сотрудников службы финансового контроля в процесс эффективного использования бюджетных средств: «Вы стали важным звеном в реализации задач социально-экономического развития региона. Сегодня трудно представить бюджетный процесс без активного участия специалистов контрольно-счётной палаты области». Глава региона подчеркнул, что от грамотной и оперативной работы сотрудников ведомства зависит стабильность бюджетных отношений, результативность расходов, профилактика коррупции и финансовых нарушений. «Ваш контроль всегда помогал сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях развития. Это особенно важно в период реализации национальных проектов, инициированных президентом страны. Ежегодно государство вкладывает в них сотни миллиардов рублей из бюджетов всех уровней», — подчеркнул губернатор.

Владислав Шапша отметил, что нынешняя конференция — хорошая возможность для представителей муниципалитетов обменяться опытом организации улучшения финансового контроля на местах. Глава региона также подчеркнул, что необходимо больше внимания уделять профилактике финансовых нарушений. «Многие вопросы можно снять еще на стадии подготовки законопроектов, где есть финансовая составляющая», — заметил он, обращая внимание коллег на необходимость заранее учитывать «все риски неэффективности будущих расходов».

В ходе конференции состоялось награждение победителей конкурса профессионального мастерства Ассоциации контрольно-счётных органов Калужской области на звание «Лучший муниципальный контрольно-счётный орган Калужской области» по итогам 2019 и 2020 годов.