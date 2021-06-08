Челябинск, , 16:45 — REGNUM В Челябинске резко выросло число загораний тополиного пуха. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Только за последние отчётные сутки пожарные выезжали на пожары 80 раз. При этом 66 были связаны с возгораниями пуха.

Уже выявлены случаи повреждения огнём имущества граждан. Так, только за последние сутки было повреждено два автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, также непростая ситуация сложилась в Свердловской области. Там из-за шалостей граждан, поджигающих пух, тоже пострадало чужое имущество.

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