Мадрид, , 16:45 — REGNUM 27-летнего таранного форварда «Наполи» и национальной сборной Польши Аркадиуша Милика связывают с переходом в мадридское «Атлетико». Футболист будет призван заменить уругвайского форварда «матрасников» Луиса Суареса. Об этом 8 июня сообщило издание Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне Милик, выступая за «Марсель» на правах аренды, принял участие в пятнадцати матчах французской Лиги 1, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Аркадиуш Милик перешел в «Наполи» 1 августа 2016 года из нидерландского «Аякса» за 32 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает поляка в 22 миллиона евро. Соглашение футболиста с неаполитанским клубом рассчитано до конца следующего сезона.