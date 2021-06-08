Париж, , 16:44 — REGNUM Пощечина, данная президенту Франции Макрону — это удар, направленный на демократию, заявил 8 июня французский премьер-министр Жан Кастекс.

По его словам, выражение несогласия должно быть легитимным, в столкновении идей и в дебатах.

«Через президента республики удар направлен на демократию… Демократия — это дискуссия, это диалог, это соревнование идей, это выражение несогласия в законных формах. Но это ни в коем случае не может быть насилием, агрессией и тем более физическим нападением», — сказал Кастекс на заседании Нацсобрания Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время посещения департамента Дром и коммуны Тэн-л'Эрмитаж. По итогам инцидента были задержаны два человека.

Мотивы и причины такого поступка жителей Франции пока не сообщаются.

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