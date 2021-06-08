Каменск-Уральский, Свердловская область, , 16:47 — REGNUM В Каменске-Уральском (Свердловская область) защитили инвалида, который, не осознавая своих действий, продал свою квартиру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура выяснила, что опекун заключил с инвалидом II группы договор купли-продажи квартиры. Инвалид во время совершения сделки «не понимал значения своих действий в связи с имеющимся у него заболеванием с детства», уточнили в ведомстве. Прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи и договора дарения недействительными.

Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил иск в полном объёме, Свердловский областной суд оставил решение без изменений. Право собственности заявителя на свою квартиру восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Шалинском районе Свердловской области благодаря вмешательству прокуратуры дали квартиру в новостройке девушке, оставшейся без попечения родителей.

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