Варшава, , 16:41 — REGNUM Заместитель министра образования Польши Томаш Жимковский в интервью для телеканала TVP Info поделился планами своего ведомства по поводу формы обучения для школьников в следующем учебном году.

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«1 сентября обучение в школах начнется в обычном, очном режиме для всех учебных заведений страны. Соответствующее решение уже принято, и мы пока не видим никаких предпосылок для того, чтобы менять решение. Осенью, когда начнется учебный год, мы будем следить за развитием ситуации, и если очередная волна пандемии будет сравнима со второй или третьей волной — тогда будем обдумывать, как продолжить обучение», — заявил Жимковский.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 мая текущего года школы и иные учебные заведения в Польше были переведены в обычный режим работы. Все учебные заведения в республике работали в удаленном режиме весь текущий учебный год (за исключением занятий для школьников младших классов — они обучались в смешанной форме). Учебный год в этом государстве закончится 25 июня.