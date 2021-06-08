Рига, , 16:37 — REGNUM 84-й чемпионат мира по хоккею, проходивший в Риге с 21 мая по 6 июня, стал историей. Золото уехало в Канаду, серебро — в Финляндию, бронза — в США. Об этом сообщил латвийский портал Delfi, назвав первенство скандальным и изобилующим политическими моментами.

Издание напомнило, что в начале 2021 года Международная федерация хоккея под давлением политиков, чиновников и спонсоров исключила Белоруссию из числа организаторов первенства, а все матчи решили отдать столице Латвии. Риге пришлось спешно готовиться к мировому чемпионату, отчего, по признанию самих хоккеистов, даже у главного стадиона первенства «Арена Рига» были проблемы с заливкой и качеством льда. Еще за несколько дней до открытия первенства в «Арена Рига» шли авральные работы.

Из-за особых мер безопасности этот чемпионат стал едва ли не первым, на котором практически отсутствовали зрители. Никогда еще мировые чемпионаты не были такими малолюдными, признало издание. Сами хоккеисты и их команды были изолированы от друг друга и других людей, что тоже негативно повлияло на общее восприятие первенства.

Не удалось избежать политизации и в ходе чемпионата. На протяжении многих лет президент международной федерации Рене Фазель старался не смешивать хоккей и политику. Но ЧМ-2021 стал исключением. Уже по ходу турнира латвийские политики убрали государственный флаг Белоруссии и заменили его на флаг внесистемной белорусской оппозиции, спровоцировав конфликт не только с Белоруссией и федерацией, но и внутри самой Латвии.

Многие такое решение не поддержали, а действия политиков своей страны назвали «грязной провокацией».

К чисто спортивным результатам издание отнесло неожиданную победу канадцев, представивших один из слабейших своих составов в истории мировых первенство, вылет шведов уже на стадии группового турнира и худшее выступление сборной Латвии за последние пять лет.