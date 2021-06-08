Манчестер, Великобритания, , 16:37 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» намерено воспользоваться временным спадом 26-летнего флангового нападающего «Манчестер Сити» и национальной сборной Англии Рахима Стерлинга, чтобы дешевле заполучить футболиста. Об этом 8 июня сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Также сообщается, что Рахим Стерлинг потерял некоторое доверие со стороны испанского главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы.

В прошедшем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в 31-м матче Английской Премьер-лиги, в которых отметился десятью забитыми мячами и семью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов футболист набрал 1+2 очка по системе гол+пас в одиннадцати играх. Прошедший сезон стал для футболиста худшим по результативности за последние четыре года.

Рахим Стерлинг перешел в «Манчестер Сити» 14 июля 2015 года из «Ливерпуля». «Горожане» заплатили за трансфер игрока 60 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро. Контракт Стерлинга с «горожанами» рассчитан до конца сезона 2022/23.