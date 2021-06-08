Варшава, , 16:37 — REGNUM Функционирование угольной шахты «Турув», которую в мае текущего года требовали закрыть Чехия и Евросоюз, является ключевым для энергетической безопасности Польши. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер во время пресс-конференции.

«Мы точно не закроем эту шахту, потому что её работа, как и всех энергетических блоков, связанных с этой шахтой, является ключевой с точки зрения функционирования государства. С точки зрения нашей энергетической безопасности», — заявил Мюллер.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду. В польском правительстве заявили, что закрытие этой шахты угрожает энергетической безопасности республики, и Варшава не сможет от неё отказаться.

Позже Польша и Чехия провели успешные переговоры на уровне правительственных групп о судьбе польской угольной шахты. Прага согласилась отозвать иск из Суда ЕС в случае, если Варшава усилит экологическую безопасность работы данной шахты.