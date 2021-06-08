Киев, , 16:41 — REGNUM Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поддерживает идею отложить на некоторое время введение обязательного дубляжа всех фильмов на украинский язык.

Об этом он заявил на пресс-конференции 8 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Было обращение коллег с телеканалов — в связи с тем, что в этом году у них не было ни финансовых, ни физических возможностей продолжать съемки проектов, которые они планировали», — заявил Ткаченко.

Министр отметил, что по сути сам закон, регламентирующий дубляж, не изменяется, а из-за коронавирусного карантина лишь переносятся сроки начала его действия.

Ткаченко заявил, что видит в этом «ласковую украинизацию» и «шаг навстречу представителям индустрии».

Напомним, что в начале июня украинские кинематографисты в специальном обращении призвали народных депутатов Верховной рады из «Слуги народа» «оставить в покое» действующий закон о языке и прекратить попытки отсрочить вступление в силу отдельных его норм, в частности, касающихся фильмов. Также они заявили, что попытка сорвать вступление в действие нормы закона о демонстрации фильмов на украинском языке является «актом поддержки российской гибридной агрессии». До этого, в конце мая, народные депутаты из фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Раде законопроект, который предлагает из-за карантина в связи с COVID-19 отсрочить начало действия ряда статей языкового закона.