Москва, , 16:40 — REGNUM Украине не следует грозить Германии санкциями. Об этом 8 июня при помощи телемоста заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Во время мероприятия ведущая ток-шоу Ольга Скабеева напомнила, что в Совете национальной безопасности и обороны Украине заявили о готовности ввести санкции в отношении Германии из-за её экономического партнерства с Россией.

«Я не знаю, что Украина продает или дает Германии кроме российского газа, который идет через ее территорию. Поэтому санкциями нам лучше не угрожать. Только хуже себе сделают», — резко ответил Рар.

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