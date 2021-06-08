Варшава, , 16:34 — REGNUM 8 июня «Центр белорусской солидарности в Польше» (организация из членов белорусской диаспоры в Польше, которая оппозиционно настроена к белорусской власти) совместно с местным политическим движением «Польша — 2050» направили мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому предложение назвать одну из кольцевых развязок в польской столице «Свободной Белоруссией». Об этом сообщает Polskie Radio.

«Наша инициатива необходима для того, чтобы все граждане Белоруссии, приезжающие в Варшаву, понимали, как польское правительство поддерживает их устремление к демократии и независимости», — заявил журналистам пресс-секретарь Центра белорусской солидарности Антон Жуков.

По его словам, польское правительство «должно предпринять практические, а не чисто символические действия в поддержку граждан Белоруссии, которые выступают против Лукашенко». Одним из таких «практических шагов», по мнению активиста, должно выступить наименование участка кольцевой развязки в честь «свободной Белоруссии».

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский пока не отреагировал на данную инициативу.