Москва, , 16:46 — REGNUM Рэп-исполнитель Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) опроверг выдвинутые неизвестной девушкой против него обвинения в изнасиловании, угрозах избиения и вымогательстве. Он опубликовал истории в своём Instagram-аккаунте 8 июня.

«В этой жизни я никогда и никому не дарил любовь без взаимного согласия», — написал музыкант. Ширяев в своих публикациях предположил, что рэп-исполнитель Kizaru сам мог заплатить «этим девочкам». Исполнителя Yung Trappa поддержал рэпер Моргенштерн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Kizaru опубликовал скриншоты переписки с неизвестной девушкой в своём Instagram-аккаунте. Собеседница рэпера утверждала, что Yung Trappa изнасиловал её, вымогал деньги и угрожал избить.

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