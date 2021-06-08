Чебоксары, , 16:32 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии вынесен приговор охотнику, который стрелял в кабана, а убил человека. Он получил год исправительных работ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

ЧП произошло днём 30 декабря 2020 года во Красночетайском районе во время коллективной охоты в лесу. Следствием установлено, что 41-летний житель Ядринского района выстрелил из охотничьего ружья, «как он полагал в кабана, однако по неосторожности попал в 39-летнего охотника». Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался на месте происшествия.

Охотника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Приговором суда ему назначен один год исправительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершено расследование происшествия в Шумерле, где убили человека, выстрелив ему в ногу из охотничьего ружья.

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