Милан, Италия, , 16:32 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» отказалось от идеи подписать 22-летнего защитника «Милана» и национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму, чтобы избежать возможного конфликта с немецким вратарем Марком Андре Тер-Штегеном. Об этом 8 июня сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Контракт Доннаруммы с «россонери» истекает 31 июня 2021 года. Футболист и его агент Мино Райола отказали «Милану» в продлении контракта из-за конфликта с руководством.

В прошедшем сезоне воспитанник «Милана» принял участие в 37-ми матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 38 мячей. 14 игр вратарь сыграл на ноль.

Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».