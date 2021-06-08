Москва, , 16:30 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий соседям шуметь по ночам, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

«Часы тишины», действующие сейчас в ряде регионов, в Госдуме расценили как недейственные из-за отсутствия необходимой реакции со стороны полиции.

«Законопроект является народной инициативой», — отметила депутат Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).

В Жилищный кодекс вводится отдельная статья, содержащая требования к собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по пресечению нарушений прав соседей со стороны лиц, допущенных собственниками в принадлежащие им жилые и нежилые помещения. То есть речь идет не только о шуме, но и о неприятных запахах, большом количестве домашних животных, утончили в Госдуме.

Предусматривается механизм, позволяющий собственнику не допускать нарушения прав соседей и оперативно их пресекать, устанавливается ответственность собственника за нарушение тишины в ночное время, за нанесение ущерба общему имуществу.

«Не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время. Временной интервал, в течение которого не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме, устанавливается законом субъекта РФ», — говорится в проекте закона.

При этом, согласно поправкам, «не считаются нарушением тишины звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека (плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при обычной ходьбе и другие), а также спасательные, аварийно-восстановительные и иные неотложные работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности граждан».

Законопроект будет доработан ко второму чтению, в частности, предлагается прописать механизм фиксации нарушений. Кроме того, предлагается регионам прописать правила тишины в рамках режима ЧС и на время самоизоляции.

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