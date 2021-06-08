Вашингтон, , 16:29 — REGNUM Неполадки в работе ряда крупных мировых сайтов устранены, сообщил 8 июня провайдер облачных вычислений Fastly.

Американская компания отметила, что проблема выявлена и неполадки исправлены. Несмотря на это полного восстановления работы ещё не произошло, поэтому у пользователей могут возникнуть временные трудности.

Как сообщало ИА REGNUM, о сбое в работе сайтов таких компаний как Amazon, Twitter, New York Times распространил информацию сайт Downdetector.

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