п. Тельмана, , 16:40 — REGNUM В Тосненском районе Ленинградской области по факту повреждения и уничтожения утерянных воинских захоронений возбуждено уголовное дело. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 8 июня сообщили в пресс-службе СК по Ленинградской области.

По данным следствия, сотрудники ООО «Эврика», проводя земельные работы на территории организации в поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти обнаружили костные останки, указывающие на захоронение времен Великой Отечественной войны, однако работы не приостановили.

«Располагая информацией об утерянном захоронении воинов Красной Армии, погибших при защите Отечества, действуя группой лиц, продолжили земляные работы с последующим вывозом грунта, в котором находятся непогребенные останки. Своими действиями они привели к повреждению и уничтожению утерянных воинских захоронений», — подчеркнули в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «а» ч.2 ст.243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).