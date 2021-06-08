Лондон, , 16:28 — REGNUM Руководство московского футбольного клуба «Динамо» согласовало с «Миланом» трансфер 28-летнего уругвайского флангового защитника Диего Лаксальта. Портал transfermarkt оценивает уругвайского футболиста в 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Диего Лаксальт, выступая за «Селтик» на правах аренды, принял участие в семнадцати матчах шотландского Премьершипа, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны московских «Спартака» и «Локомотива».

Диего Лаксальт перешел в «Милан» 17 августа 2018 года из туринского «Торино» за 19 миллионов евро. Соглашение футболиста с «россонери» рассчитано до конца сезона 2021/22.