Тюмень, 8 июня, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Тюмени улица Дзержинского станет пешеходной через пять лет. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в ходе дискуссии «Диалоги о городе».

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Screenshot

Частичное ограничение движения транспорта по ул. Дзержинского введут в 2022 году. На первом этапе, помимо ограничения движения, начнут менять инженерные коммуникации.

По проекту четыре квартала будут соединены с набережной подземным пешеходным переходом. На территории пешеходной зоны разместятся креативные индустрии.