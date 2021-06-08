Бишкек, , 16:27 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 8 июня, подписал указ об освобождении Кубанычбека Турдубаева от должности министра энергетики и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Причину его увольнения власти республики не озвучивают.

Отметим, что Турдубаев занимал пост главы минэнергопрома в период с 2014 по 2015 годы, а также был повторно назначен на эту должность 3 февраля 2021 года.

Вместо него пост министра энергетики и промышленности Киргизии занял Доскул Бекмурзаев, указ о назначении которого подписал президент.

С сентября 2020 года он занимал должность генерального директора энергетической компании «Северэлектро».