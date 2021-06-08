Бишкек, , 16:24 — REGNUM В мечетях Киргизии с 11 июня вновь можно будет проводить пятничные проповеди и молитвы. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман республики.

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Отмечается, что несмотря на разрешение, будут действовать требования относительно соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и ограничения, ранее введенные республиканским штабом по борьбе с коронавирусом.

Посетители религиозных заведений должны будут строго соблюдать масочный режим, безопасную дистанцию не менее полутора метров, проводить омовение дома и не приходить на молитву с повышенной температурой тела.

Также запрещены рукопожатия и объятья, наполняемость мечети не должна превышать 50%, на ее территории должна проводиться регулярная дезинфекция, и посетители не должны задерживаться в мечетях более чем на 20 минут.

ИА REGNUM напоминает, что в начале мая 2021 года Духовное управление мусульман Киргизии ввело временный запрет на проведение пятничных намазов, дааватов и ифтаров в столичных мечетях. Причиной тому послужил резкий рост числа граждан, заразившихся коронавирусом.